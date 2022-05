Katarzyna Cichopek w różowej sukience za 490 zł. Internautka: "Ja myślę, że już nawet nie wiesz co reklamujesz"

Katarzyna Cichopek to jedna z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie, która niezmiennie inspiruje swoje fanki do tworzenia własnych zestawów, na które nie trzeba wydawać fortuny. Gwiazda "M jak miłość" zawsze wybiera ubrania stosownie do okazji i dzięki temu udaje jej się unikać modowych wpadek. Aktorka pochwaliła się nowym zdjęciem z wakacji i przyznała, że powrót do pracy po urlopie nie należy do łatwych, a tymczasem jedna z Internautek otwarce krytykuje Katarzynę Cichopek i zarzuca jej, że opublikowała zdjęcie, na którym wygląda wyjątkowo niekorzystnie... Katarzyna Cichopek pozuje w beżowym dresie na plaży, a fanka krytykuje jej zdjęcie. Katarzyna Cichopek w okresie letnim niemal każdą wolną chwilę spędza na podróżowaniu. W tym roku gwiazda "M jak miłość" była już na Dominikanie, zdobywała z rodziną górskie szczyty, a teraz przyszedł czas na polski Bałtyk. Aktorka właśnie kończy swój urlop i z tej okazji pokazała wyjątkowe zdjęcie z plaży i napisała: Chwilo trwaj…ale mi się wracać nie chce 🙈 - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie. Pod pożegnalnym zdjęciem Katarzyny Cichopek z wakacji pojawił się zaskakujący komentarz jednej z internautek, która bez ogródek pisze, że aktorka wyszła na fotografii bardzo niekorzystnie. Stylizacje prowadzącej "Pytanie na śniadanie" do tej pory były uznawane za rewelacyjne, dlatego zaskakuje tak mocna krytyka: Pierwszy raz widzę Panią w takim brzydkim wydaniu 🙈bez urazy ja też na wielu wychodzę źle niestety pozdrawiam Zobacz także: Katarzyna Cichopek chwali się sportową stylizacją, a fani wypominają aktorce, że wciąga brzuch na zdjęciu! Na szczęście krytyczny komentarz to jedynie wyjątek i fani aktorki są zachwyceni...