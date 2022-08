Marcin Hakiel wychodzi z siłowni. Klata jak u Roberta Lewandowskiego? [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel powoli układają sobie życie, a w mediach społecznościowych publikują kolejne zdjęcia, którymi udowadniają, że każde z nich zaczęło już nowy rozdział. Katarzyna Cichopek nieustannie zapowiada nowe projekty i co jakiś czas zaskakuje zdjęciami z planu, które wzbudzają spore emocje. Teraz to Marcin Hakiel opublikował wymowne kadry... Marcin Hakiel nie przestaje zaskakiwać. Tancerz zaczyna nowy rozdział? Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela nadal wywołuje spore emocje, choć para czeka już na pierwszą rozprawę rozwodową i jak informuje "Super Express" wszystkie sporne tematy ustalili już wcześniej. Początkowo Marcin Hakiel nie ukrywał, że rozstanie było dla niego bardzo trudne i zdecydował się nawet na terapię. Co więcej były partner Katarzyny Cichopek zdradził, że przemilczał większość spraw , a tymczasem Katarzyna Cichopek od początku wybrała inną taktykę i mówi o Marcinie Hakielu wyłącznie w pozytywnym kontekście. Aktorka nie ukrywa, że nie łączą ich już żadne relacje, ale nadal kontaktują się ze sobą w sprawie dzieci. W mediach społecznościowych zarówno Katarzyna Cichopek, jak i Marcin Hakiel publikują zdjęcia z szerokim uśmiechem na twarzy i udowadniają, że zaczęli już nowe życie po rozstaniu. Teraz Marcin Hakiel pokazał w relacji na Instastory wymowne zdjęcie z kawiarni i widać na nim dwie filiżanki z kawą. - Kolejny dzień kolejne spotkanie - czytamy w opisie. Czyżby tancerz już się z kimś spotykał? Zobacz także: Marcin Hakiel zaczyna "nowe życie", a Kasia Cichopek nie zostaje w tyle: "Gotowa na..." Już jakiś czas temu Marcin Hakiel pochwalił się wakacyjnym wyjazdem z przyjaciółmi i wygląda na to, że już odnalazł się w nowej rzeczywistości. Co więcej były tancerz "Tańca z gwiazdami"...