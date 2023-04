Marcin Hakiel w końcu pokazał twarz partnerki. Tak spędzają czas z córkami. Fani "Piękna kobieta"

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek na nowo buduje swoje życie u boku tajemniczej Dominiki. Do tej pory tancerz skrycie ukrywał jej wizerunek, a jego ukochana starała się pozować w sieci jedynie plecami do obiektywu. Tym razem zakochani zrobili wyjątek. Marcin Hakiel pokazał relację z rodzinnego wypadu do muzeum, a my patrzymy tylko na jego partnerkę! To pierwsze takie zdjęcie, na którym widać twarz pięknej Dominiki!

Marcin Hakiel w końcu pokazał twarz partnerki

Marcin Hakiel coraz śmielej pokazuje światu kolejne kadry z nową partnerką. Niedawno Marcin Hakiel chwalił się romantyczną randką z ukochaną, a w sieci zawrzało. Tuż obok licznych gratulacji i zachwytów nad sylwetką kobiety, nie zabrakło także porównań tajemniczej Dominiki do byłej żony tancerza - Katarzyny Cichopek.

Partnerka Marcina Hakiela szybko zareagowała na porównania do Katarzyny Cichopek, z niezwykłą gracją komentując kąśliwe komentarze internautów. I choć sprawa nieco przycichła, teraz zakochani znów są na ustach wszystkich. Marcin Hakiel bowiem pierwszy raz pokazał twarz swojej partnerki. W miniony weekend zakochani w towarzystwie swoich córek udali się do Muzeum Życia w PRL-u. Dziewczynki doskonale się bawiły, a i z twarzy Marcina Hakiela i jego ukochanej też nie schodziły uśmiechy.

Choć na opublikowanym przez Marcina Hakiela zdjęciu, jego partnerka Dominika ma oczy przysłonięte okazałymi okularami przeciwsłonecznymi, widać, że tajemnicza blondynka ma delikatną słowiańską urodę, promienny, zarażający uśmiech i wyjątkowe wyczucie stylu.

Na wyjście do muzeum partnerka Marcina Hakiela postawiła na klasyczną elegancję. Białe spodnie typu wide leg połączyła z błękitną koszulą, białymi butami na obcasie oraz kremowym, wełnianym płaszczem. Do tego spore okulary przeciwsłoneczne i mała torebka w karmelowym kolorze. Klasa!

Także fani tancerza są zachwyceni tym, że pomimo iż ostatnio Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zostali przyłapani przez paparazzi na kłótni pod szkołą swoich dzieci, potrafią zgodnie dzielić się opieką nad pociechami. Nie zabrakło też komplementów kierowanych w stronę ukochanej tancerza.

- Przyjemnie na Was popatrzeć. - Pani Dominika piękna kobieta😍 na takie kadry chyba wszyscy czekaliśmy❤️ DUUUŻO MIŁOŚCI - Mega👏👏😍 - piszą fani na Instagramie Marcina Hakiela.

Myślicie, że niebawem zakochani zrobią kolejny krok, a tajemnicza Dominika pokaże się w pełnej okazałości?

