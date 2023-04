 Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel kłócili się pod szkołą. O co poszło? "Często rozmawiają w taki sposób"

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się rok temu. Nie oznacza to jednak zaniechania przez byłe małżeństwo obowiązków rodzicielskich - zarówno mama, jak i tata aktywnie uczestniczą w wychowaniu dzieci- 13-letniego Adama i 10-letniej Heleny. Wzięli razem udział w rozpoczęciu roku szkolnego, a niedawno wspólnie pojawili się na zebraniu w szkole ich pociech. Czy to spotkanie miało dla nich pomyślny przebieg? W mediach pojawiła się zaskakująca informacja Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel spotkali się w szkole ich dzieci Mimo że od rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela minął już ponad rok, byli małżonkowie i ich relacje nadal budzą duże zainteresowanie. Oczywiście priorytetem dla byłych małżonków są ich dzieci - Adam i Helenka. Najlepszym dowodem na to, że zarówno Katarzynie Cichopek , jak i Marcinowi Hakielowi bardzo zależy na ich dobru, jest fakt, że ostatnio wspólnie wybrali się na szkolne zebranie. Wygląda na to, że oboje rodzice chcą być obecni w życiu i codzienności Adama i Heleny, nad którymi dzielą opiekę. Do kadrów z rozmowy Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przed szkołą dotarł "Super Express". Jak podaje magazyn, byli małżonkowie po wyjściu ze szkoły odeszli na pewną odległość od budynku i doszło między nimi do emocjonalnej wymiany zdań. Nie zabrakło także emocji: obie strony po chwili rozmowy otarły łzy spływające im po policzkach. Zobacz także: Katarzyna Cichopek pochwaliła się wakacyjną stylizacją. Wygląda jak księżniczka Dubaju Jak podaje "Super Express", rozmowa Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela wyglądała na naprawdę emocjonalną, a nawet przypominała kłótnię. Czy punktem zapalnym były treści, które Katarzyna Cichopek pokazała byłemu mężowi w swoim telefonie? - Wygląda na to, że mieli do omówienia ważną sprawę. Kasia Cichopek wyciągnęła telefon i...