Marcin Hakiel szykuje się do bardzo ważnego wydarzenia! Chce świętować je z dziećmi i przyjaciółmi

Choć Marcin Hakiel niechętnie udziela wywiadów, gdy już pojawia się w mediach, robi się naprawdę głośno. Wystarczy przypomnieć sobie jego rozmowę w programie "Miasto kobiet", podczas której poruszył temat rozstania z Katarzyną Cichopek. Tancerz wówczas dał jasno do zrozumienia, że to on został porzucony przez prowadzącą "Pytanie na śniadanie". Tym razem gwiazdor pojawił się w "Dzień dobry TVN" i opowiedział o ważnych zmianach, jakie czekają go w tym roku.

Marcin Hakiel będzie świętował 40. urodziny. Jakie ma plany?

Już za trzy miesiące Marcin Hakiel skończy 40 lat. Symboliczna czterdziestka w życiu każdego człowieka to często czas poważnych zmian. Do prawdziwej rewolucji u tancerza doszło jednak już w ubiegłym roku, gdy gwiazdor ogłosił, że rozstał się z Katarzyną Cichopek. Para była razem przez 17 lat. Romantyczna historia, która rozpoczęła się podczas "Tańca z gwiazdami", dobiegła końca. Goszcząc w studiu "Dzień dobry TVN", Marcin Hakiel odniósł się do nadchodzących urodzin.

Upływ czasu najbardziej widzę po dzieciach. One tak znacząco rosną. To jest kolejny rok. Kolejne doświadczenie, wiadomo, ale nie jest to coś, przez co nie mogę spać — przyznał.

Tancerz 40. urodziny będzie świętował już 6 czerwca. Choć do swojego wieku nie przykłada specjalnie dużej wagi, to w głowie ma już pomysł, jak bawić się podczas tego wielkiego dnia. Nie wspomniał o obecności byłej żony, ale nie wyobraża sobie imprezy bez dzieci.

To jest kolejny dzień w naszym życiu. To, co jest dla mnie ważne, to to, żeby spędzić go z bliskimi, na pewno z dzieciakami i z przyjaciółmi. Uważam, że wiek to jest atut. To są nasze doświadczenia, to są nasze przeżycia, nikt nam tego nie zabierze i wydaje mi się, że wiele młodych ludzi myśli "o, mam 40 lat, kończy się życie" wydaje mi się, że tak nie jest, bo wszystko to, co nas ukształtowało do 40, będzie procentowało — wyjaśnił.

Warto przypomnieć, że niedawno Marcin Hakiel po raz pierwszy pokazał twarz partnerki. Najwyraźniej gwiazdor zapomniał już o bolesnym rozstaniu i w pełni skupił się na nowym etapie życia. Myślicie, że Katarzyna Cichopek złoży mu życzenia publicznie?

