Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek cały swój czas poświęcił opiece nad dziećmi oraz pracowaniu nad formą fizyczną. Teraz, gdy wygląda na to, że czekają go pierwsze samotne święta, opublikował serię rozdzierających serce zdjęć... Wygląda na to, że Marcin Hakiel wciąż nie pogodził się z rozstaniem z ukochaną żoną... Pokazał kilka romantycznych ślubnych zdjęć, które w obecnej sytuacji pozostają już tylko wspomnieniem i opatrzył je poruszającym tekstem...

Marcin Hakiel cierpi po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Rozpamiętuje związek ślubnymi zdjęciami

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zakończyli swój związek po 17 latach. Nie podali przyczyn rozpadu swojego małżeństwa i postanowili nie komentować tego w mediach. Wygląda na to, że to będą pierwsze święta Wielkanocne tancerza bez dzieci. Katarzyna Cichopek zabrała dzieci za granicę. Aktorka z Helenką i Adamem odpoczywają na Malediwach. Prowadząca "Pytania na śniadanie" zdaje się cieszyć z codzienności a uśmiech nie schodzi jej z ust. Katarzyna Cichopek na rajskich wakacjach zachwyca figurą i publikuje rajskie zdjęcia. Tymczasem Marcin Hakiel został w Polsce i postanowił spędzić czas w górach. Samotność jednak skłoniła go do bolesnych wspomnień. Na jego Instagramie pojawiło się kilka romantycznych zdjęć ze ślubu z Katarzyną Cichopek. Tancerz opatrzył je napawającym smutkiem opisem:

#jednozmoichulubionychzdjęć

Wygląda na to, że Marcinowi Hakielowi wciąż trudno pogodzić się z tym, że jego małżeństwo z Katarzyną Cichopek to już przeszłość.

Instagram @marcinhakiel

Zobacz także: Marcin Hakiel chwali się kadrami z sypialni i łazienki. "Tak wygląda mój dzień"

Marcin Hakiel ma teraz sporo czasu do przemyśleń. Wygląda na to, że sytuacja rodzinna z jaką aktualnie musi się mierzyć jest dla niego ciężka do zaakceptowania ale stara się zrobić wszystko, by wrócić do równowagi:

Przepracować, zaakceptować i iść dalej, droga wybiera nas nie my drogę...

marcinhakiel/Instagram

Zobacz także: Katarzyna Cichopek poleciała z dziećmi na wakacje. Zdjęcia paparazzi

Marcin Hakiel opublikował poruszający wpis, w którym zasugerował, jak trudne jest dla niego rozstanie z Katarzyną Cichopek, z którą spędził aż 17 lat. Stara się jednak szukać pozytywów w obecnej sytuacji:

Trzeba być wdzięcznym za to, co się przeżyło, doświadczyło... Podziękować za każdy moment, uśmiechnąć się...

Miejmy nadzieje, że ten uśmiech będzie gościł na jego twarzy coraz częściej.