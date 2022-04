Katarzyna Cichopek poleciała z dziećmi na wakacje. Zdjęcia paparazzi 

Od rozstania Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel dzielą się opieką nad dziećmi. Para, która jest w trakcie rozwodu, podobno wymienia się obowiązkami rodzicielskimi co tydzień. Po wydaniu przykrego oświadczenia prowadząca "Pytanie na śniadanie" i jej były partner nie czekali długo i szybko zaczęli układać oddzielne życia. Katarzyna Cichopek wyprowadziła się już z domu. Marcin Hakiel natomiast mocno skupił się na swojej kondycji psychicznej, chodząc do terapeuty. Celebrytka postanowiła też wykorzystać okres świąt, by odpocząć poza granicami Polski. Do mediów trafiły zdjęcia paparazzi.

Katarzyna Cichopek szykuje się do lotu na warszawskim lotnisku. Towarzyszy jej pewien mężczyzna

Wszystko wskazuje na to, że Marcin Hakiel zostanie sam na święta. Katarzyna Cichopek, która spędzi Wielkanoc z dziećmi, zabrała Helenę i Dawida na rajską wyspę. To już pewna tradycja prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Celebrytka co roku o tej porze jedzie ze swoimi pociechami za granicę, ponieważ chce pokazywać im świat. Niedawno pojawiła się na Lotnisku Chopina w Warszawie w naturalnej odsłonie - bez makijażu. Możemy też dostrzec jej usztywnioną po kontuzji rękę.

Katarzynie Cichopek towarzyszyły nie tylko dzieci. Według informacji, które przekazał "Super Express" wraz z aktorką w zagraniczną podróż wybrał się także jej brat Jacek. Rodzina wyleciała z Polski już w miniony poniedziałek. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" postawiła na wygodny i luźny dres.

Możemy spodziewać się, że już niedługo aktorka "M jak miłość" zacznie publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ze świątecznego urlopu (pierwsze nagranie niżej!). W ostatnim czasie na Kasię Cichopek spadła krytyka. Wielu internautów nadal nie może uwierzyć, że małżeństwo, które było postrzegane jako jedno z najbardziej zgodnych w show-biznesie, się rozpadło.

Jedno jest pewne - pozew o rozwód Katarzyny Cichopek trafił już do sądu. Para czeka, aż sąd wyznaczy termin rozprawy. Wygląda na to, że o powrocie nie ma już mowy. Niedawno rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek skomentowała Małgorzata Tomaszewska, która zasugerowała, że to było jedyne możliwe wyjście.

Tak wygląda urlop Kasi Cichopek! Fani obstawiają, że gwiazda "M jak miłość" wybrała się na Malediwy!