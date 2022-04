Katarzyna Cichopek na rajskich wakacjach zachwyca figurą w bikini! Z kim pojechała?

Kasia Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie z wakacji na Dominikanie i po raz pierwszy pokazała twarze swoich dzieci. Starszy syn aktorki to już duży chłopak! Co więcej Adam jest bardzo podobny do swojej mamy. Tylko spójrzcie na te loki! Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcie z dziećmi. Adam to cała mama! Gwiazda " M jak miłość " przerwę świąteczną postanowiła wykorzystać na krótki urlop i razem z rodziną wyjechała na Dominikanę. Egzotyczne wakacje jeszcze przed sezonem letnim pokochały już niemal wszystkie gwiazdy. Teraz to Katarzyna Cichopek opublikowała obszerną relację z wyjazdu na Instagramie. Niedawno pochwaliła się idealną figurą w bikini, a teraz pokazała rodzinne zdjęcie i złożyła życzenia swoim fanom. Wesołego Alleluja życzy Hakiel Family 🐣🐥 - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek pod rodzinnym zdjęciem. Fani aktorki też przesyłają jej świąteczne życzenia, ale uwagę Internautów zwróciły dzieci gwiazdy "M jak miłość". Do tej pory Katarzyna Cichopek nie pokazywała ich twarzy. Teraz widać, że syn gwiazdy to cała mama! Ale fajnie w takim ciepelku i palmy zamiast bazi Syn cała mama Każde z Was ma swojego mniejszego klona:) Piekne dzieciaczki Wszyscy jacy podobni jesteście do siebie 😀 Sami spójrzcie na rodzinne zdjęcie Katarzyny Cichopek z rodziną. Faktycznie syn aktorki jest do niej tak podobny? Zobacz także: Kasia Cichopek w boskiej sukience na wiosnę za 80 złotych! Gwiazda "M jak miłość" dobrała do niej hitowe kozaki Wyświetl ten post na Instagramie. ...