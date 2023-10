Marcin Hakiel ma powody do radości i to nie byle jakie! Ostatnio wrzucił do sieci zdjęcie z ukochaną i pochwalił się wyjątkową wiadomością. Gratulacjom nie ma końca.

Marcin Hakiel dzieli się nowiną

Marcin Hakiel chyba jeszcze nigdy nie królował wśród tabloidów tak, jak obecnie. Pierwszy rozgłos zapanował wokół jego osoby w momencie ogłoszenia rozstania z Kasią Cichopek, ale prawdziwe zatrzęsienie nadeszło dopiero, gdy okazało się, że znów jest zakochany. Jego pierwszy pomałżeński związek co prawda nie przetrwał próby czasu, ale tancerz szybko otarł łzy i związał się z nową kobietą.

Marcin Hakiel z partnerką Instagram@marcinhakiel

Tym razem inaczej podchodzi do relacji i chętnie chwali się nią w sieci. Ostatnio nawet Marcin Hakiel odważnie opisał związek sentencjami, co zaskoczyło chyba wszystkich. Tancerz z dumą publikuje w sieci fotki z ukochaną, nie zakrywając jej twarzy, jak miał to w zwyczaju robić w poprzednim związku.

W miniony weekend Marcin Hakiel wrzucił na Instagram kolejne zdjęcie z partnerką i przy okazji podzielił się wspaniałą wiadomością. Oboje mają na fotografii radosne miny, a Marcin dzierży w rękach statuetkę z konkursu "Diamenty Biznesu", którą otrzymała jego Akademia Tańca. To naprawdę szczególne wyróżnienie, którego nie mógł pozostawić bez echa.

Marcin Hakiel z partnerką Instagram@marcinhakiel

Post momentalnie zalała lawina gratulacji, a o wpis pokusiła się nawet Caroline Derpieński!

Gratulacje, pięknie - napisała Caroline, dołączając emotkę w kształcie serca.

Gratulacje. Super, widać, że jest Pan szczęśliwy

Gratuluję i życzę dużo miłości

Gratulacje! Piękna Kobieta przy boku! Bądźcie szczęśliwi

Zapracował pan sobie na to. Gratuluję