Marcin Hakiel pokazał się z piękną blondynką i napisał o powrocie. Fani ruszyli z gratulacjami

Macin Hakiel opublikował na Instagramie kolejne zdjęcie z radosnym uśmiechem na twarzy. Wygląda na to, że krótki wyjazd w góry dał mu nową energię. Jak wiadomo ostatnio fani zaczęli się martwić o tancerza i pojawiły się sugestie, że cierpi po rozstaniu. Tymczasem na nowym zdjęciu widać radosną twarz i wiele wskazuje na to, że Marcin Hakiel powoli zamyka rozdział związany z małżeństwem... Marcin Hakiel pokazał zdjęcie z uśmiechem na twarzy Marcin Hakiel od czasu rozstania z Katarzyną Cichopek zaskakuje swoich fanów aktywnością w mediach społecznościowych. Tancerz codzienne publikuje zdjęcia, relacje, pokazuje, jak obecnie wygląda jego dzień i odpowiada nawet na najbardziej osobiste pytania podczas Q&A. Jak wiadomo do tej pory to Katarzyna Cichopek była gwiazdą Instagrama, a teraz tancerz zaskakuje kolejnymi relacjami. Ostatnio Marcin Hakiel pochwalił się wyjazdem w góry i zdradził, że przyjaciele dodali mu sił w trudnym dla niego czasie. Teraz opublikował nowe zdjęcie, na który pozuje z uśmiechem na twarzy i wymownie pisze: Powoli do przodu... Zobacz także: Marcin Hakiel zmartwił fanów: "Walcz o rodzinę, nigdy nie jest za późno" Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było szokiem nie tylko dla fanów, ale nawet dla znajomych pary, którzy nie podejrzewali, że małżeństwie Cichopek i Hakiela coś nie gra . Na Instagramie para pozowała razem z uśmiechami na twarzach i wyglądało na to, że znaleźli wspólna pasję, jaką było podróżowanie. Tymczasem ponad tydzień temu wydali wspólne oświadczenie o rozstaniu po 17 latach. Sądzicie, że jest jeszcze szansa na powrót?