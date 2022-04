Marcin Hakiel opublikował zdjęcie z córką, a fani krytykują... Katarzynę Cichopek!

Marcin Hakiel uwielbia chwalić się chwilami spędzonymi z dziećmi. Od rozstania z Katarzyną Cichopek robi to bardzo często. Co ciekawe, dostaje się za to aktorce...

Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek było niemałym zaskoczeniem. Para dość często chwaliła się swoją miłością w mediach społecznościowych, publikowała liczne rodzinne zdjęcia... Gdy oboje umieścili oświadczenie o rozstaniu, fani oskarżyli parę, że przez cały czas udawała swoje uczucie, ale próbują również dowiedzieć się, kto zawinił. Spora część internautów ostro krytykuje teraz Katarzynę Cichopek, a wszystko przez nowe zdjęcie Marcina Hakiela!

Katarzyna Cichopek w ogniu krytyki! "Ma w głowie tylko kasę" Marcin Hakiel stanął w obronie byłej partnerki?

Marcin Hakiel bardzo się zmienił po rozstaniu ze swoją żoną. Tancerz przeszedł metamorfozę wizerunku, o wiele częściej "rozmawia" z internautami organizując różne Q&A na Instagramie, pokazuje dużo zdjęć ze swoimi dziećmi. Tak naprawdę to właśnie Marcin Hakiel ujawnia nieco więcej szczegółów dotyczących rozstania, podczas gdy Katarzyna Cichopek milczy. Wśród wielu pytań, które zadawali tancerzowi fani, pojawiały się głównie te dotyczące dzieci lub aktualnego miejsca zamieszkania. Marcin Hakiel zdradził, że wciąż mieszka w swoim dawnym mieszkaniu i to Katarzyna Cichopek się wyprowadziła. Tancerz spędza teraz dużo więcej czasu z dziećmi i uroczymi zdjęciami chwali się na swoim Instagramie. Najnowsze zdjęcie z córką Heleną rozczuliło fanów:

- Tata na medal😍👏 - Ależ te dzieciaki mają dobrego ojca, tyle atrakcji im zapewnia 😍 - Super Panie Marcinie. Jest Pan Wspaniały Ojcem - zachwycają się fani.

Wesoła fotografia taty z córką spowodowała, że fani zaczęli ostro krytykować Katarzynę Cichopek. Ich zdaniem gwiazda "M jak miłość" nie ma takiego podejścia do dzieci, jak jej mąż.

Fani zauważają, że to Marcin Hakiel częściej publikuje zdjęcia z dziećmi, natomiast Katarzyna Cichopek prowadzi swój profil, skupiając się na reklamowaniu różnych produktów. Pod zdjęciem Hakiela z córką fani rozpisują się:

- Bardzo fajny profil naturalny bez reklam i Tata z córką...a Pani Cichopek to same reklamy kasa i kasa. - Super, że spędzasz tyle czasu z dziećmi, widać, że nie sława jest na pierwszym miejscu, ciuchy itp... Tylko normalność, po prostu inne wartości. Brawo dla Ciebie, bo w tych czasach coraz mniej jest takich ludzi. Bawcie się dobrze. - Brawa dla Ciebie za to, że jesteś tak cudownym ojcem. Widać, że dzieci kochają tatę a Kaśka ma parcie na szkło i sławę. Chyba jej uderzyła woda sodowa do głowy i myśli, że wszystkie rozumy zjadła. Szkoda mi Ciebie Marcin. - To się nazywa miłość Taty do Córki a p. Kasia tylko reklamy i Kurzajewski - krytykują fani.

Sam Hakiel w rozmowie z "Faktem" przyznaje:

Jesteśmy osobami znanymi, więc to, co się wydarzyło, mocniej dotyka nasze dzieci. Nie chcę komentować tego, co się stało, bo właśnie dzieci są teraz dla mnie najważniejsze i zależy mi na ich dobrze i spokoju - mówi Hakiel.

Jedna z internautek podała nawet przykłady, chcąc udowodnić, że Katarzyna Cichopek zwraca dużą uwagę na finanse. Fanka nawiązuje do podziału majątku Hakiela i Cichopek, który okazał się dość łatwy. Mimo 17-letniego stażu małżeństwa para miała osobne konta i dzieliła się wydatkami na pół!

- Pani Kasia kocha pieniądze. Małżeństwo z osobnymi kontami to układ, nie małżeństwo. Płacenie po połowie i jakieś inne wariacje. Ostatnio oglądałam wydanie "Pytania na śniadanie" z panią Cichopek. Chciałam się jej przyjrzeć. Wcześniej nie widziałam jej w tym programie. I co? Jest taka sama jak Instagramie. Na co zwraca uwagę? Na pieniądze. W rozmowie o Idze Świątek jedyne, co miała do dodania to to, że zaraz przyjdą propozycje reklamowe. A w rozmowie o zakładaniu ekologicznej wioski interesowały ją ewentualnie straty w dochodach zmieniających styl życia. Tego na "Pudelku" nie ma, o tym jaka jest ta pani sama opowiada - rozpisuje się oburzona fanka.

Ten komentarz wywołał sporą burzę. Fani stwierdzają, że nie można krytykować Katarzyny Cichopek za to, że zwraca uwagę na finanse, bo to przecież konieczne i robi tak każdy z nas. Aktorka, by uniknąć plotek, nie zabiera głosu w sprawie swojego małżeństwa, ale to przecież nie oznacza, że jej relacje z dziećmi są gorsze niż Marcina Hakiela. Gwiazda "M jak miłość" po prostu rzadko kiedy dzieli się swoją prywatnością w sieci i jak widać, nie zamierza tego zmieniać.

