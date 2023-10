Marcin Hakiel wreszcie rozpoczął urlop. Tancerz oraz jego była żona Katarzyna Cichopek dzielą się opieką nad dziećmi i najwyraźniej wypadła kolej gwiazdora. Były mąż prowadzącej "Pytanie na śniadanie" zabrał swoje pociechy na egzotyczne wczasy. Najprawdopodobniej towarzyszą mu również partnerka i jej córka. To nie koniec niespodzianek. Marcin Hakiel właśnie pokazał zdjęcie swojego syna, który przeszedł niezłą metamorfozę. Adam przefarbował włosy. Niedługo chyba przestaniemy ich rozróżniać. Zobaczcie sami.

Marcin Hakiel pozuje z synem na wakacjach

Pod koniec czerwca Marcin Hakiel pochwalił się zdjęciem z egzotycznych wakacji i zaskoczył fanów. Wszystko wskazuje na to, że jego relacja z nową partnerką jest już na poważnym etapie, skoro para nie tylko razem spędza urlop, ale także zabiera ze sobą dzieci z poprzednich związków. To jednak nie koniec niespodzianek.

Instagram @marcinhakiel

Na Instagramie Marcina Hakiela właśnie pojawiło się wspólne zdjęcie z synem. Adam postanowił przefarbować włosy na blond! Widać, że z czasem chłopak coraz bardziej przypomina swojego ojca. Efekt wzmacnia także podobna stylizacja tancerza i jego pociechy. Obaj założyli krótkie spodenki, wakacyjne koszule oraz okulary słoneczne. Zobaczcie sami!

Instagram @marcinhakiel

Chyba nikt już nie ma wątpliwości co do tego, że Adam jest wpatrzony w swojego tatę. Warto przypomnieć, że dawniej Marcin Hakiel także przefarbował włosy na jasny kolor. Gwiazdor postawił na zmianę zaraz po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. To jeszcze nie wszystko. Adam — tak jak jego tata — również w pewnym momencie zdecydował się na ostre cięcie, a wcześniej nosił dłuższe włosy.

Instagram @marcinhakiel

W trakcie urlopu Marcin Hakiel podzielił się też na Instagramie zdjęciem dwóch dziewczynek. Możemy się domyślać, że to jego córka Helenka oraz pociecha jego nowej partnerki. Wygląda na to, że para wspaniale się bawi. Niestety tancerz nie pochwalił się, dokąd wybrał się z ukochaną.

Myślicie, że z czasem Marcin Hakiel pokaże też swoją nową wybrankę?

Instagram @marcinhakiel