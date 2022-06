Marcin Hakiel pochwalił się nagraniem z blond pięknością. Fani: "Super się na was patrzy"

W ostatnim czasie wszystkie oczy skierowane były na Marcina Hakiela i Katarzynę Cichopek - to oczywiście za sprawą ich medialnego rozstania. Wszystko jednak wskazuje na to, że po wielu smutkach z jakimi musiał się zmierzyć tancerz, ten powraca do życia. Co więcej, coraz częściej widywany jest w towarzystwie pewnej blondynki. Co łączy tę dwójkę? Zobaczcie ich nowe nagranie!

Marcin Hakiel w towarzystwie blond piękności! Fani zachwyceni

Od momentu w którym Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili swoje rozstanie, minęło sporo czasu. Na światło dzienne jednak nieustannie wychodzą nowe fakty. Pomimo licznych prób zabierania głosu w sprawie rozwodu, jakiś czas temu Marcin Hakiel wyznał, że nie zdradzi szczegółów dotyczących rozstania. Sama Katarzyna Cichopek niedawno również udzieliła pierwszego wywiadu po rozstaniu, a do mediów nieustannie trafiają nowe fakty dotyczące rozwodu Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek.

Wszystko jednak wskazuje na to, że para jest już pogodzona ze stratą i jak deklaruje w sieci - zaczyna zupełnie nowe życie. I czyżby tancerz właśnie zaczynał nowy etap w życiu u boku pięknej blondynki? Na nowym nagraniu, które pojawiło się na Instagramie Marcina Hakiela widzimy, jak były partner Katarzyny Cichopek i piękna tancerka oddają się pasji tańca na sali treningowej - wyglądają na bardzo skupionych i... dopasowanych! Zobaczcie sami!

Zobacz także: Małgorzata Tomaszewska ostro o zachowaniu Marcina Hakiela po rozstaniu z Cichopek. Wbiła mu szpilę!

Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz kiedy Marcin Hakiel pokazał się w towarzystwie blond piękności. Jednak nowe nagranie tancerza nie obeszło się bez licznych komentarzy ze strony fanów:

- Pięknie 😍 Cudownie się na was patrzy ❤️👏 - Wspaniale👏👏🔥🔥😍 - Ale pięknie i ta muzyka 🔥 - Super się na was patrzy😍 - Piękno tańca, pełna profesja! 🔥🔥🔥👏👏👏 - Elegancja, prostota i profesjonalizm. Nic dodać nic ująć.!👏🔥😍 - Pięknie😍 Jak miło popatrzeć na talent i pasję 🥰😍

Nie zabrakło także komplementów skierowanych w stronę nowej tanecznej partnerki:

- Ta dziewczyna jest w tańcu niepowtarzalna, mega pięknie, elegancko porusza się...

Instagram @marcinhakiel

Zobacz także: Marcin Hakiel świętuje 39. urodziny. Dostał wzruszający list od dzieci

Jeszcze jakiś czas temu obserwatorzy zarzucali tancerzowi, że ten udaje szczęśliwe życie na pokaz, pokazując w mediach społecznościowych wymuszone, kolorowe kadry. Ostatnio jednak gani nie mają wątpliwości, co do tego, że tancerz jest naprawdę szczęśliwy. Czy Marcina Hakiela łączy coś więcej z piękną blondynką, niż pasja do tańca i wspólne treningi? Tego nie wiadomo, jednak fani nieustannie spekulują, że ta dwójka świetnie razem wygląda - ciężko temu zaprzeczyć!