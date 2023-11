1 z 4

Marcin Gortat pokazał NOWE romantyczne zdjęcie z Alicją Bachledą-Curuś! Wszystko wskazuje na to, że koszykarz nie zamierza dłużej ukrywać swojego szczęścia. Do tej pory sportowiec i jego piękna partnerka nie komentowali wiadomości na temat ich związku i nie pokazywali zbyt często wspólnych zdjęć. Kilka dni temu wszystko się zmieniło- Marci Gortat w jednym z wywiadów po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że spotyka się z Alicją Bachledą-Curuś, a wczoraj pochwalił się wspólną fotką z koncertu Beyonce w Warszawie. To jednak nie koniec! W sieci pojawiło się nowe, bardzo romantyczne zdjęcie Marcina i Alicji!

Zobaczcie sami, jak Marcin Gortat tuli Alicję Bachledę-Curuś! Ależ oni się kochają!

