Marcin Gortat wiele razy podkreślał, że nie zamierza rozmawiać o swoim życiu prywatnym. Jak więc odpowiedział na pytanie o jego wspólne zdjęcie z Alicją Bachledą-Curuś które pojawiło się na jego profilu?

Wrzuciłem zdjęcie z oficjalnego spotkania z księciem Williamem. Zapewniam, że nie będzie wspólnych okładek magazynów, nie będzie ustawek i udawania, że paparazzi zrobili nam zdjęcia na bezludnej wyspie. To, co robię w moim czasie prywatnym to moja sprawa. Kariera jeszcze trwa, ale za rok, dwa, maksymalnie trzy lata- wszystko się skończy. I wtedy będę mógł myśleć o czymś poważniejszym- przyznał w rozmowie z Newsweekiem.