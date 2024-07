3 z 5

Pierwszym oficjalnym wyjściem pary w Polsce był festiwal filmowy Visa Kino Letnie Sopot-Zakopane 2017. To właśnie tam Marcin Gortat towarzyszył Alicji, choć para nie pozowała wspólnie do zdjęć. Co było dalej? Przeczytaj na kolejnej stronie!

Zobacz: A jednak! Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat PIERWSZY RAZ razem na Kino Letnie VISA! ZDJĘCIA