O Marcinie Gortacie znów zrobiło się głośno. Światowej sławy koszykarz już niebawem przywita na świecie swoje pierworodne dziecko. I podczas gdy sportowiec oraz jego ukochana żona, Żaneta Gortat-Stanisławska, dzielą się w sieci uroczymi kadrami rosnącego ciążowego w brzuszka, w opinii publicznej zrobiło się głośno na temat zarobków byłego gwiazdora NBA. Padły konkretne kwoty. Nie do wiary, jak wysoką emeryturę otrzymuje.

41-letni Marcin Gortat ma ogromną emeryturę. Kwota zwala z nóg

O tym, że zostaną rodzicami, Marcin Gortat i jego ukochana żona poinformowali pod koniec wakacji. Wtedy jeszcze para nie zdradzała płci maleństwa, jednak w połowie września wszystko stało się jasne. Podczas rozmowy z "Pytaniem na śniadanie" światowej sławy koszykarz zdradził, że spodziewa się syna.

Czuję się fenomenalnie. Myślę, że był to brakujący puzel w mojej układance życiowej. Dziecko dla mnie jest jak rzucenie szóstki w Lotto. Cieszę się, że będzie syn. Czekamy, przygotowujemy się - mówił w śniadaniówce TVP Marcin Gortat.

I podczas gdy Marcin Goratat i jego żona, Żaneta Gortat-Stanisławska, z radością publikują w sieci urocze zdjęcia ciążowego brzuszka, odliczając dni do porodu, w mediach zrobiło się głośno na temat dochodów sportowca. Okazuje się, że 41-letni były koszykarz NBA otrzymuje zatrważająco wysoką... emeryturę.

Ile wynosi emerytura 41-letniego Marcina Gortata?

Marcin Gortat w rozgrywkach NBA zadebiutował w 2008 roku. Początkowo dwa lata spędził w zespole Orlando Magic, po czym przeniósł się do Phoenix Suns. Grał również dla Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers, a swój ostatni mecz w amerykańskiej lidze zagrał w 2019 roku. Jak się okazuje dzięki grze w NBA dorobił się fortuny, co więcej cały czas czerpie z tego korzyści.

Co miesiąc pobieram świadczenie. I jestem zadowolony z jego wysokości - wyznał w rozmowie z Onetem.

Wysokość sportowej emerytury 41-letniego Marcina Gortata naprawdę robi wrażenie. Wynosi ona 8,4 tys. dol. miesięcznie, czyli po obecnym kursie ponad 33 tys. zł.

le wynosi moja emerytura? Regulaminowo – 8,4 tys. dol. miesięcznie. (...) Oczywiście te pieniądze nie wzięły się znikąd. Sam musiałem je zgromadzić. Bo każdy zawodnik występujący w NBA jest zobowiązany do tego, aby część bieżących dochodów odkładać na funduszu emerytalnym. Wolną rękę ma się wyłącznie w kwestii wyboru, w co dany fundusz ma inwestować - mówił w 2022 roku dla Przeglądu Sportowego.

Majątek Gortata szacuje się na około 490 milionów złotych. W najlepszej lidze świata zagrał 806 razy.

Marcin Gortat dostaje ogromną emeryturę. Jest jednak jeden haczyk

Jak przyznaje Marcin Gortat, są jednak pewne warunki, które musi spełnić, by otrzymywać emeryturę. Były koszykarz NBA nie może bowiem podjąć się żadnej dodatkowej pracy zarobkowej.

Zaczyna się ją wypłacać dopiero rok po zakończeniu kariery i prawo do niej przysługuje tym, którzy nie trudnią się pracą zarobkową. Aktualnie udzielam się tylko charytatywnie, ale gdybym na przykład zajął się działalnością trenerską i dostawał za nią wynagrodzenie, to emerytury nie mógłbym pobierać - wówczas zdradził.

Zobacz także: