Żaneta i Marcin Gortat już niebawem zostaną rodzicami. Przyszła mama opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z pokaźnym brzuszkiem, które opatrzyła zabawnym podpisem. Żona znanego sportowca pokazała, jak prezentuje się w ostatnim trymestrze ciąży.

Żona Marcina Gortata jest w ciąży

Marcin Gortat od kilku lat tworzy związek z Żanetą Gortat-Stanisławską. Początkowo para unikała medialnego rozgłosu i trzymała swoją relację z dala od blasku fleszy. Z czasem jednak zaczęli wspólnie pojawiać się na wydarzeniach publicznych i pozować do zdjęć na czerwonym dywanie. W sierpniu 2025 roku para ogłosiła, że spodziewa się syna. Marcin Gortat nigdy nie ukrywał, że rodzina jest dla niego najważniejsza i z niecierpliwością czeka na potomka.

Na koniec dnia nie jest celem w życiu zarobić jak najwięcej pieniędzy i je odkładać, tylko mieć potomka i go wychować wyznał na początku roku w rozmowie z Jastrząb Post.

Żaneta Gortat pokazała ciążowe krągłości

Przyszła mama z radością oczekuje narodzin syna. Choć w mediach społecznościowych rzadko porusza temat ciąży, zdarza jej się zrobić wyjątek. Niedawno zorganizowała tzw. "baby shower", a zdjęciami z imprezy podzieliła się w sieci. Ostatnio opublikowała również zdjęcie, na którym z dumą prezentuje ciążowy brzuszek.

Jak to możliwe, że to już siódmy miesiąc?! Dni uciekają między spotkaniami, projektami i milionem spraw. A potem nagle patrzę w lustro i myślę: Oho, ktoś tu rośnie szybciej niż deadline'y napisała na Instagramie.

