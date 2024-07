3 z 6

To Marta w lutym 2014 roku złożyła pozew do sądu o rozwód z D.. Od 2012 para nie mieszkała wspólnie. Marta Kaczyńska przeniosła się wówczas do mieszkania po swoich rodzicach w Sopocie. Kolejne rozprawy rozwodowe odbyły się w kwietniu 2014 roku, a później w czerwcu. Wciąż jednak bez finału rozwodowego. W rozmowie z "Vivą" Marta opowiadała, jak radzi sobie z wychowywaniem dzieci.

Chciałabym pogodzić obowiązki związane z wychowywaniem córek, z pracą zawodową. Zależy mi na tym, żeby standard życia moich dziewczynek nie pogorszył się, żebym była przy nich, kiedy mnie potrzebują. Wzorzec mamy. To prawda, rosną i mam więcej czasu dla siebie. Nie muszę już Ewie bez przerwy asystować, ale są takie sytuacje, gdy mówi: "Mamo, pouczmy się". A ja cieszę się, że mogę usiąść obok, przepytać ją z przyrody. Muszę przyznać, że sprawia mi to dużą przyjemność. Z polskiego nie muszę jej pomagać. Wiem, że rodzice chcieliby, żeby moja legitymacja adwokacka nie leżała w szufladzie. Ojciec namawiał mnie do pracy naukowej - tłumaczy w rozmowie z Vivą

