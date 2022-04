Marcelina Ziętek straci pracę?! Hitowa produkcja z jej udziałem znika z anteny!

Dobre wiadomości dla fanów serialu "Ranczo" ! Okazuje się, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi, że wielki hit znika z anteny, prawdopodobnie powstaną nowe odcinki telenoweli. Widzowie pokochali perypetie mieszkańców serialowych Wilkowyj, a to przekładało się na świetne wyniki oglądalności. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl 10. sezon "Rancza" śledziło średnio 5,3 mln widzów, dzięki czemu TVP1 była zdecydowanym liderem w czasie nadawania serialu. I chociaż plotkowano, że 10. sezon hitu ma być ostatnim, to Fakt dotarł do informacji, że Telewizja Publiczna chce pokazać kolejne odcinki serialu. Tabloid donosi, że dalsze losy "Rancza" uzależnione są teraz od... głównych aktorów serialu, bo to właśnie oni nie do końca są zachwyceni wizją dalszej pracy na planie telenoweli. Informator Faktu stwierdza jednak, że wyższe wynagrodzenie z pewnością wpłynie na ich decyzję. Jeszcze kilka miesięcy temu Andrzej Muszyński, prezes grupy ATM, która produkuje serial "Ranczo" w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl przyznał, że losy produkcji wciąż nie są przesądzone. Biorąc pod uwagę, jak trudno jest dzisiaj wprowadzić z sukcesem nowy serial, rezygnowanie z tytułu, który przynosi wielomilionową widownię wydaje się być błędem. Nie sądzę, żeby przyszłość „Rancza” była przesądzona. Grażyna Zielińska, czyli serialowa "Babka" przyznaje, że nie wyobraża sobie ewentualnych zmian w obsadzie. Zmiana obsady nie wchodzi w grę! Jeśli serial ma być kontynuowany, to tylko z tymi samymi aktorami. Rzadko zdarza się, żeby zgromadzić tak wybitną i wspaniałą obsadę w jednym miejscu. Ekipie "Rancza" się udało - stwierdziła aktorka. W historii serialu już dwa razy mówiło się o jego końcu. Może i tym razem też tak będzie. Widzowie kochają "Ranczo", ale zastanawiam się, czy jego kontynuacja to dobry pomysł. Może nowe odcinki nie...