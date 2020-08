Marcelina Zawadzka wraca do "Pytania na Śniadanie" w wielkim stylu! Jej mikro torebka kosztuje 2600 zł! 

Marcelina Zawadzka wróciła właśnie do pracy w "Pytaniu na Śniadanie". I to w jakim stylu! Zgodnie z tym, co zapowiadała na swoim Instagramie, pod koniec sierpnia ponownie będzie witała Polaków w programie śniadaniowym na antenie TVP. W weekend do studia nagraniowego przyjechała na... motocyklu! Musimy przyznać, że w takim wydaniu już jej dawno nie widzieliśmy! Marcelina Zawadzka nawet w ubraniu motocyklisty wygląda szałowo, w dodatku dostrzegliśmy mały dodatek warty aż 2600 zł! Torebki - nerki są super hot w tym sezonie i dostaniecie je nawet w sieciówkach już od 60 zł!

Marcelina Zawadzka z torebką za 2600 zł

Torebki-nerki początkowo były noszone tylko dla sportowej wygody, jednak od kilku sezonów to najgorętszy krzyk mody. Miłośniczki trendów uwielbiają ich eleganckie wersje i noszą je dosłownie do wszystkiego. Znane również jako "belt bagi" przestały być zwykłym wygodnym schowkiem na telefon klucze i dokumenty, a stały się hitowym dodatkiem wielu stylizacji.

Ten mały dodatek pokochała także Marcelina Zawadzka. Postanowiła dołożyć go do sportowego ubrania przeznaczonego do jazdy motorem. Mini torebka na którą zdecydowała się prezenterka "Pytania na Śniadanie" to model marki Gucci i trzeba za niego zapłacić aż 2600 zł! Jednak trend na ten dodatek jest tak popularny, że spory wybór znajdziecie w sieciówkach i to w cenach zaczynających się już od 60 zł. Sprawdźcie poniżej kilka naszych propozycji.

Marcelina Zawadzka wróciła do "Pytania na Śniadanie" w wielkim stylu. W jej motocyklowej stylizacji nie zabrakło modowego akcentu.

Jej mini torebka to projekt domu mody Gucci i trzeba za nią zapłacić aż 2600 zł

Belt bag w stylu Marceliny Zawadzkiej

Torebki-nerki zapinane na pasek są bardzo modne w tym sezonie więc nic dziwnego, że bardzo łatwo je dostać również w sieciówkach. Niektóre modele można dostać już od kilkudziesięciu złotych!

1) Torebka saszetka Nobo dostępna jest w cenie 89 zł.

2) Torebka z Bershki dostępna jest w cenie 59,90 zł

3) Torebka z H&M dostępna jest w cenie 79,99 zł

4) Nawet szukając propozycji od luksusowych marek możemy trafić na okazję. Torebka saszetka Furla dostępna jest w cenie 749 zł