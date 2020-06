Marcelina Zawadzka w sukience idealnej na letnie upały! Połączyła ją z bardzo modnymi butami

Marcelina Zawadzka zachwyciła swoim wyglądem w krótkiej białej sukience, którą połączyła z brązowymi kozakami. Gwiazda "Pytania na śniadanie" po raz kolejny zaprezentowała się w stylizacji, która idealnie wpisuje się w najgorętsze trendy lata 2020. Musicie zobaczyć najnowszy look pięknej Marceliny Zawadzkiej! Kreacja podkreśliła jej świetną figurę.

Marcelina Zawadzka w białej sukience

Marcelina Zawadzka należy do grona najlepiej ubierających się gwiazd. Na czerwonym dywanie zazwyczaj zachwyca swoim wyglądem w seksownych i bardzo kobiecych stylizacjach - a jak ubiera się na co dzień? Marcelina Zawadzka uwielbia luźne i sportowe kreacje, ale równie często pokazuje się w bardzo dziewczęcych sukienkach czy spódnicach. Tak też było ostatnio! Gwiazda "Pytania na śniadanie" została "przyłapana" pod studiem TVP w białej koronkowej sukience, która odsłoniła jej zgrabne nogi. Look Marceliny Zawadzkiej uzupełniły modne kozaki w brązowym kolorze i czarna torebka Saint Laurent.

Zobaczcie sami na letni look Marceliny Zawadzkiej! Fajny?

Marcelina Zawadzka w białej mini.

Look gwiazdy TVP uzupełniły brązowe kozaki - to wysokie kowbojki, które nie wszystkim się podobają. W przypadku Marceliny (i jej długich nóg!) wyglądały bosko!