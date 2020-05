Marcelina Zawadzka w hitowych sneakersach na lato 2020! Są niebotycznie drogie, ale na szczęście jej dres jest tańszy

Marcelina Zawadzka to jedna z najlepiej ubierających się Polek. Nieważne czy zakłada piękną sukienkę na czerwony dywan czy stawia na mocno casualowy look - zawsze wygląda perfekcyjnie! Tym razem prowadząca "Pytanie na śniadanie" wybrała tę drugą opcję - w fioletowym dresie i w kolorowych sneakersach wyszła ze studia śniadaniówki TVP2. I o ile na jej uroczy dres z sieciówki (Urban Outfitters) każda z nas może sobie pozwolić, to z jej ugly sneakers (które totalnie kochamy!) może być już problem...

Ugly sneakers od Balenciagi - ideał na wiosnę i lato 2020

Fioletowe spodnie dresowe Marceliny kosztują około 200 złotych (dostępna w sklepie internetowym Urban Outfitters). Tyle samo kosztuje bluza. Jednak sneakersy Marceliny to projekt domu mody Balenciaga - białe ugly snekears z dodatkiem fioletu, niebieskiego, granatu i żółci, kosztują około 3300 złotych. Model Triple S, bo to o nim mowa, jest jednym z ulubionych model sneakersów wśród gwiazd. Kochamy je, no są... tak brzydkie, że aż piękne!

Marcelina Zawadzka zdecydowała się połączyć fioletowy dres z kultowymi już ugly sneakers Triple S od Balenciagi.

Dres Marceliny Zawadzkiej możecie upolować w Urban Outfitters. Spodnie dresowe kosztują około 200 złotych.

Ugly sneakers projektu domu mody Balenciaga to kultowe już sneakersy, w których zakochały się gwiazdy na całym świecie, również w Polsce. Na ten model postawiła już m.in. Anna Lewandowska, Natalia Siwiec czy Monika Olejnik. Niestety cena jest wysoka - za model Triple S trzeba zapłacić ponad 3000 złotych.