Doda postanowiła skorzystać z promieni słońca w ciągu ostatnich kilku dni. Przy okazji zaprezentowała swoją luźną i wygodną stylizację. Uwagę zwracają jej buty. Spokojnie mogłyby to by to być supermodne modele od Balenciagi, które również posiada w swojej szafie, ale tym razem postawiła na... sieciówkę! Te buty zdobyła za mniej niż 200 zł!

Trendy lato 2020: Doda w butach z Zary za 199 zł

Doda uwielbia modę. Doskonale potrafi wyhaczyć nie tylko perełki od projektantów ale również ich tańsze zamienniki. W butach, które nosi tej wiosny zakochała się już kilka lat temu. Po raz pierwszy miała je na sobie latem 2018 roku ale wciąż zajmują w jej garderobie ważne miejsce! Moda ma to do siebie, że uwielbia wracać lub utrzymuje się wiele sezonów. Hitowe sneakersy Dody to model z Zary, który kosztuje zaledwie 199 zł a wygląda równie dobrze, jak modele warte kilka tysięcy złotych!

Model ten można łączyć nie tylko z dziewczęcymi stylizacjami (takimi jak ta Dody z 2018 roku) ale również w bardziej spokojnej wersji z jeansami, jak ta z ostatnich kilku dni. Która stylizacja jest bardziej w Waszym guście?

Ulubiony model sportowych butów Dody pochodzi z Zary i kosztował 199 zł.

To nie pierwszy raz kiedy Doda ma je na nogach. Uwielbiała je już latem 2018 roku!