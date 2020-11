Marcelina Zawadzka pokazała zdjęcia z wakacji, od który...ch ciężko oderwać oczy!  Z kim tam poleciała?

Marcelina Zawadzka postanowiła zamienić listopadowe słoty na gorące słońce. Była miss, modelka i prezenterka telewizyjna wyjechała na urlop do Meksyku. Towarzyszy jej partner i przyjaciele. Gwiazda postanowiła nieco podkręcić temperaturę również fanom i opublikowała zdjęcia, którymi rozgrzała swoich część z nich do czerwoności.

Ciężko oderwać od niej wzrok!

Dzieli mnie dzisiaj z Wami około 10 tysięcy kilometrów i kilkanaście stopni Celsjusza dlatego też, postaram się wysyłać Wam trochę słońca, radości i szczęścia, bo dobro to jedyna rzecz która się mnoży gdy się je dzieli - napisała Marcelina Zawadzka.

Marcelina Zawadzka w bikini na wakacjach w Meksyku

Marcelina Zawadzka spędza czas w Meksyku, skąd przesyła swoim obserwatorom pozytywną energię.

Przeczytałam gdzieś niedawno, że jest 5 najważniejszych rzeczy w życiu: Zdrowie, Miłość, Szczęście, Przyjaźń i Poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie w trudniejszych momentach życia, są nam wszystkie bardzo potrzebne i powinniśmy wtedy bardzo dbać aby żadnej z nich nam nie zabrakło - napisała. - Jestem szczęśliwa i kocham, jestem bezpieczna i zdrowa, i jestem wśród przyjaciół - dodała gwiazda.

Marcelina Zawadzka urlopu oczywiście nie spędza samotnie. Gwieździe towarzyszy jej partner oraz Natalia Siwiec ze swoją rodziną. Wiele wskazuje na to, że to właśnie modelka wpadła na pomysł, by wszyscy razem udali się na zagraniczny odpoczynek. Jak wyznała Marcelina Zawadzka, to przyjaciele zabrali ją do tego magicznego miejsca.

Swój wpis Marcelina Zawadzka opatrzyła serią zdjęć, na których pozuje w bikini. Fotografiami zachwycili się nie tylko jej fani, ale również cała plejada gwiazd. W komentarzach nie brak komplementów, emotikonek ognia, serduszek oraz najlepszych życzeń.