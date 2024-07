Zdobycie korony Miss Polonia było dla niej jedynie przystankiem na drodze do kariery. Marcelina Zawadzka (28) mogłaby pewnie do dziś odcinać kupony od tytułu najpiękniejszej Polki, ale woli realizować swoje pa- sje i rozwijać się zawodowo. Można z nią rozmawiać o wielu sprawach. Ale najświeższe pogłoski na jej temat sprawiły, że pierwsze pytanie nasuwa się samo...

Jak Marcelina komentuje plotki o tobie i Mikołaju Roznerskim?

Dlaczego do tej pory nie miała czasu na stały związek?

Po prostu muszę mieć też czas dla rodziny, przyjaciół, na pracę i pasje. Nie mogłabym być z kimś, kto tego nie rozumie i sam nie potrzebuje przestrzeni dla siebie. To okazuje się po jakimś czasie znajomości i wtedy rozstrzyga się, czy związek ma przyszłość. Ja zawsze na początku bardzo szybko otwieram się na nową relację, ale nie potrafię się szybko zakochać, to wymaga czasu. Mój potencjalny partner przechodzi więc coś w rodzaju okresu próbnego. To trwa kilka tygodni czy miesięcy i potem albo się angażuję, albo idę dalej sama - dodała Marcelina.