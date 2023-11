Wszystko wskazuje na to, że po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim Marcelina Zawadzka znów jest szczęśliwa. W rozmowie z magazynem "Flesz" gwiazda pierwszy raz szczerze skomentowała rozstanie z przystojnym aktorem! Co powiedziała?

Zawadzka i Roznerski spotykali się zaledwie cztery miesiące, to ich znajomi byli przekonani, że uda im się zbudować trwałą relację. Tak się niestety nie stało. Dlaczego?

Rozmijaliśmy się i niemal nie mieliśmy dla siebie czasu. W związku jest się po to, by się wzajemnie uszczęśliwiać. Jeśli to tak nie funkcjonuje, to nie ma sensu ciągnąć takiej relacji – powiedziała "Fleszowi" Zawadzka.