Ta wiadomość zaskoczyła wszystkich! Marcelina Zawadzka i Rafał Jonkisz są parą! Podobno gwiazdorzy zakochali się w sobie podczas wyjazdu ze znajomymi do Bukowiny Tatrzańskiej, co miało miejsce kilka tygodni temu. Mimo że Rafał Jonkisz jest młodszy od Marceliny Zawadzkiej o 8 lat, to jednak podobno relacja pary wygląda bardzo obiecująco!

- Połączyła ich miłość do sportu. Marcelina uwielbia aktywnie spędzać czas, Rafał natomiast jest utytułowanym akrobatą. Kochają też modę, a Rafał nawet zamierza wypuścić własną kolekcję - mówi magazynowi "Party" znajomy Marceliny.

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że Rafał Jonkisz podkochiwał się w Marcelinie już od dawna... Mamy na to dowód! Zobaczcie nasz materiał wideo!

Marcelina i Rafał są parą!

Marcelina Zawadzka odnajdzie miłość u boku Rafała Jonkisza?

