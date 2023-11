Marcelina Zawadzka w "Na sygnale" gra Gabi, która jeździ karetką. Mało kto wierzył w to, że Zawadzka odnajdzie się w roli aktorki, a jednak się udało! Marcelina opowiedziała nam jak wygląda praca na planie, jakie zdarzały się najdziwniejsze historie. My musieliśmy się jej również zapytać, czy jej romans z Darkiem się rozwinie! Co odpowiedziała? Posłuchajcie!

Przypomnijmy, Marcelina Zawadzka dołączyła do planu "Na sygnale" tuż przed wakacjami. Jej wątek znacznie się rozwinie i zobaczymy ją również w odcinkach po wakacjach. Nowe odcinki już od 5 września. Przypominamy - każda środa o godzinie 21.45.

Marcelina Zawadzka o "Na Sygnale".