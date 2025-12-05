Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Popularność zdobyła jako prowadząca programy telewizyjne, w których promowała porządek i metamorfozy wnętrz, a z czasem stała się także celebrytką i influencerką aktywnie obecną w mediach społecznościowych. Rozenek chętnie dzieli się prywatnym życiem w social mediach. Tak też było tym razem.

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się sukcesem syna

Małgorzata Rozenek-Majdan podzieliła się z fanami rodzinnym sukcesem swojego syna. Tadeusz, który ma 15 lat, odebrał dyplom ukończenia dziewiątej klasy w systemie francuskim, czyli tzw. diplôme national du brevet. To ważne potwierdzenie wiedzy i pracy ucznia, porównywane do egzaminu kończącego dawniej gimnazjum. Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Francji w Warszawie i miała podniosły, ale też bardzo osobisty dla rodziny charakter.

Dziś świętowaliśmy ważny moment Tadeusza. Rozdanie dyplomów diplôme national du brevet. Było dużo radości, wzruszenia i tej spokojnej dumy, którą czuje się jako rodzic, widząc jak dziecko rośnie, dojrzewa i staje się sobą. Gratulacje, synu - zasłużyłeś na to. I ogromne gratulacje dla wszystkich jego koleżanek i kolegów - piękny dzień i piękny sukces całej grupy - poinformowała szczęśliwa mama.

Rozenek-Majdan pojawiła się na wydarzeniu nie sama. Towarzyszył jej Tadeusz oraz najmłodszy Henryk. W relacjach, które wrzuciła do mediów społecznościowych, widać było szczere wzruszenie i dumę. Gwiazda podkreśliła, że ten dyplom jest za konsekwencję i wysiłek. Wprost napisała do syna, że na to zapracował i że zasłużył na ten moment.

W rodzinie Rozenek edukacja od lat jest jednym z priorytetów. Najstarszy syn Stanisław studiuje we Francji, a Tadeusz uczy się w warszawskiej szkole francuskiej. Ma też za sobą rok nauki w Stanach Zjednoczonych w ramach wymiany uczniowskiej, co tylko pokazuje, że w tym domu stawia się na rozwój, otwartość i doświadczenia międzynarodowe.

Gratulacje pod najnowszym postem Małgorzaty Rozenek-Majdan

Nic dziwnego, że pod wpisem Małgorzaty od razu zaroiło się od gratulacji. Internauci chwalili Tadeusza za wynik i dojrzałość, a jej samej pisali, że aż miło patrzeć na taką rodzinną dumę.

Gratuluje Małgosiu wspaniałego syna!

Gratulacje! Jakie to piękne przeżycie dla rodziców, kiedy z duma można patrzeć na tak fajnego młodego człowieka.

Fajnych ma Pani tych chłopaków, brawo - czytamy w komentarzach.

Post skomentował również Radosław Majda, który napisał:

A jeszcze niedawno nasz Tadzio był jak Henio, kiedy to zleciało…

Wspaniale!!! Nie ma większej radości - dodała Agata Młynarska.

