Na imprezie Mandarynie towarzyszył jej przystojny partner. Para spotyka się od kilku lat. To właśnie przy Pawle Wójciku Mandaryna znalazła poczucie bezpieczeństwa. Celebrytka docenia, że jej ukochany nie jest związany z show-biznesem. Paweł jest bowiem prawnikiem. Nie zmienia to jednak faktu, że od czasu do czasu Mandarynie udaje się go namówić na wspólne wyjście. Musimy przyznać, że razem wyglądają naprawdę zjawiskowo! Marta Wiśniewska rozkwitła przy Pawle i widać, że odkryła w sobie na nowo kobiecość. Nam spodobała się szczególnie jej nowa fryzura!