Podczas imprezy "Sylwester z Dwójką" w Katowicach, Mandaryna pojawiła się na scenie u boku swojego byłego męża Michała Wiśniewskiego oraz ich dzieci Xaviera i Fabienne. Wspólnie wykonali dwa kultowe przeboje. Występ wywołał falę entuzjazmu wśród publiczności, a atmosfera podczas ich występu była doskonała. Teraz wyszło na jaw, że za kulisami w pewnym momencie rozegrały się dramatyczne wydarzenia...

Dramatyczna sytuacja na Sylwestrze z udziałem Mandaryny

Na sylwestrowej scenie Mandaryna emanowała uśmiechem i energią, ale za kulisami jej występ wyglądał zupełnie inaczej. Jak wyznała artystka kilka dni po całym wydarzeniu pomiędzy pierwszym a drugim wejściem na scenę doznała nagłego spadku poziomu cukru we krwi. Sytuacja była dramatyczna, ale widzowie nie mieli pojęcia z czym musi się mierzyć.

Tego nie było widać w telewizji… Cukrzyca nie lubi zimna, a w sylwestra ciepło nie było. Sylwestrowy outfit i ogromne emocje też nie pomagały. Efekt? Nagły spadek cukru między pierwszym a drugim wyjściem na scenę przyznała Mandaryna

Artystka zaznaczyła, że miała przy sobie osoby, które wiedziały, jak się zachować w takiej sytuacji. Ich szybka i spokojna reakcja pozwoliła jej bezpiecznie wrócić na scenę i dokończyć występ.

Z taką ekipą można wejść w nowy rok spokojnie, nawet jeśli cukier próbuje imprezować po swojemu dodała artystka.

Mandaryna choruje na cukrzycę od wielu lat

Mandaryna od 20 lat cierpi na ukrzycę typu 1. Diagnozę usłyszała w trakcie nagrywania popularnego reality show, co było dla niej ogromnym szokiem. W listopadzie 2025 roku opublikowała wpis, w którym wspominała ten moment i zdradziła, jak poradziła sobie z diagnozą:

Powiedzieć, że diagnoza cukrzycy to jedna z większych traum w życiu każdego cukrzyka, to nic nie powiedzieć..

Choroba wymaga od niej codziennego monitorowania poziomu cukru i prowadzenia odpowiedniego trybu życia. Mimo to, Mandaryna nie rezygnuje z kariery muzycznej i życia scenicznego.

A otrzymanie jej niemal w świetle kamer podczas nagrywania bijącego wtedy rekordy popularności reality show to połączenie rollercoastera emocji z konferencją prasową, której nikt nie planował. Najpierw jest szok ten prywatny, najprawdziwszy. Siedzisz w gabinecie lekarskim, słyszysz 'ma Pani cukrzycę'. Chwilę potem pojawia się milion pytań w stylu: Co to znaczy? Jak ja to ogarnę?

Michał Wiśniewski i Mandaryna wzruszyli widzów Sylwestra z Dwójką Paweł Wrzecion

