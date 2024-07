1 z 5

Mandaryna nie zraża się nieprzychylnymi opiniami dotyczącymi jej śpiewu i nadal realizuje się w branży muzycznej. Najlepszym dowodem na to są przygotowania do jej kolejnego dużego projektu. Tym razem z planem podbicia zachodniej części Europy.

Oczywiście mamy na myśli nowy singiel "Bring the Beat", do którego teledysk będzie utrzymany w sportowo-tanecznym klimacie. Szczegóły na razie nie są znane. Jedyną podpowiedzią tego, co zobaczymy są zdjęcia z planu tego klipu. Możemy zobaczyć na nich Mandarynę w długich włosach (jak za czasów świetności) ubraną w typowo sportowe ciuchy. Już na pierwszy rzut oka widać tu inspirację filmami w stylu "Step up".

Wszystko wyjaśni się kiedy teledysk ujrzy światło dzienne, a tymczasem muszą nam wystarczyć poniższe fotki.

