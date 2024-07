Mandaryna nie poddaje się i próbuje po raz kolejny udowodnić, że nieudany występ w Sopocie był tylko jednorazową wpadką. Po wydaniu trzech płyt, z których dwie pierwsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, postanowiła wydać kolejną. Tym razem celebrytka plan ma o wiele bardziej zacny, bo chce żeby jej twórczość trafiła na zagraniczne rynki. Tak ja za czasów debiutu.

Reklama

Na oficjalnej stronie Mandaryny pojawił się dzisiaj singiel "Bring The Beat", który zwiastuje nowy projekt. Można też oglądać zdjęcia z sesji zdjęciowej wykonanej na okładkę płyty (za awangardową fryzurę odpowiada ceniony przez gwiazdy stylista fryzur - Kajetan Góra), co sugeruje, że praca jest już na etapie mocno zaawansowanym.

Piosenki na nowy album Mandaryny skomponowali polscy, amerykańscy i izraelscy producenci. Jakby tego było mało, nad promocją Mandaryny czuwa także menadżer od kontaktów z zagranicą.

Reklama

Posłuchajcie nagranego po kilku latach przerwy muzycznej singla. Myślicie, że Mandaryna ma znów szansę zabłysnąć tak jak za czasów "Ev'ry Night" i "Here I Go Again"?