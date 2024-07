Mama Wojtka Szczęsnego pojawiła się w Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała o sportowej karierze swojego syna Wojtka oraz o jego ślubie z Mariną. Alicja Szczęsna wspominała również sytuację z EURO 2012, kiedy to w meczu z Grecją Wojtek Szczęsny dostał czerwoną kartkę i musiał zejść z boiska. Mama Wojtka Szczęsnego nie ukrywa, że była załamana. A jak skomentowała cichy ślub swojego syna z Mariną tuż przed Euro 2016?

Oni przygotowywali się do tego już dłuższy czas. Chcieli, żeby to było przed Euro. To był ich wybór i nie miałam tutaj nic do powiedzenia. To było ich święto. Ja tylko się cieszyłam z tego, że są małżeństwem i życzę im tego co najlepsze w życiu.