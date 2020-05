Mama Roberta Lewandowskiego zamieściła wzruszający wpis: "Jestem dumną, przeszczęśliwą babcią"

Wielka radość w rodzinie Ani i Roberta Lewandowskich! W środę 6 maja na świecie pojawiła się druga córeczka małżeństwa, Laura. Dumna i szczęśliwa babcia, Iwona Lewandowska zamieściła w sieci wzruszający wpis. Posypało się mnóstwo gratulacji od internautów. Zobaczcie!

Od wczoraj nieustannie napływają gratulacje do rodziców - Ani i Roberta Lewandowskich. Na świecie pojawiła się ich druga córeczka, Laura. Dumny tata pochwalił się uroczym zdjęciem niedługo po narodzinach córeczki i opatrzył je wzruszającym podpisem.

Hello little one 💖 welcome to the world Laura! Well done Mummy (witaj na świecie Laura, świetna robota Mamo) - napisał piłkarz.