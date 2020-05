Córeczka Roberta i Ani Lewandowskich ma na imię Laura. Co oznacza to piękne imię?

Robert Lewandowski ogłosił dziś fanom wspaniałą nowinę - na świat przyszła jego druga córka! Maleństwo otrzymało piękne imię Laura. Co ono oznacza i skąd się wzięło?

Laura to imię żeńskie, które pochodzi z łaciny. Laura wzięła swe imię od lauru, czyli po polsku wawrzynu. W języku polskim męskim odpowiednikiem Laury jest więc Wawrzyniec.

Jaka jest Laura?

Według Wielkiej Księgi Imion, jej główną zaletą jest umiejętność rozwiązywania błyskawicznie każdego problemu. Laury są zaradne, żyją na wysokich obrotach i nie potrafią usiedzieć w miejscu. Co akurat bardzo pasuje do całej rodziny Lewandowskich. Laura nie lubi żyć w cieniu, jest bardzo kontaktowa, wesoła i sympatyczna. Lubi też być podziwiana. Ale kto nie lubi? Osoba o tym imieniu ma wielkie serce, chętnie wszystkich wysłucha i każdego pocieszy. Czyli to wprost idealny materiał na stiostrę, z czego z pewnością ucieszy się Klara.

Jak pisze Księga, rodzinie Laury nie powinno niczego zabraknąć, „ponieważ mimo umiłowania wygody w życiu, jest ona oszczędna i zaradna”. Czego Laura nie lubi? Nie znosi krytyki. Nie jest też specjaline wyrozumiała wobec wad i słabostek u innych.

A co ją czeka w przyszłości? Laury spełniają się w zawodach związanych z podróżowaniem, przygodami, zmianami… Może zostać podróżniczką, czy artystką. Albo jak rodzice zajmie się zawodowo sportem!

Laura to dość popularne imię żeńskie. Laury mają Natalia Kukulska, czy państwo Kraśkowie, a także Daria Ładocha oraz Karol Strasubrger. Imieniny obchodzi 22 stycznia, 17 czerwca, 18 sierpnia i 19 października.

Horoskop dla Laury Lewandowskiej

A co mówi data urodzenia maleńskiej Laury Lewandowskiej? Córka Ani i Roberta Lewandowskich urodziła się 6 czerwca, jest więc zodiakalnym Bykiem i w życiu będzie uparcie parła do celu. Według horoskopu dziennego, osoby urodzone 6 maja potrafią cierpliwie realizować swoje plany, koncentrować się na zadaniu, cechują się też niesamowitą intuicją. Nawet jeśli wiedzą, że o zwycięstwo nie będzie łatwo, nigdy nie zakładają porażki. To ważne cechy jeśli mała Laura będzie kiedyś chciała iść w ślady rodziców.

Osoby urodzone 6 maja, niezależnie od tego, co robią, starają się dążyć do doskonałości. Swoich poglądów i przekonań bronią do końca.

Czy mają wady? Jak każdy. Np. bardzo lubią przyjemności i rozrywki i mogą poświęcać im czasem zbyt dużo czasu. Według horoskopu, mają też ciągoty do wygodnego życia. Ale porafią też skutecznie walczyć z tymi wadami.

Horoskop, podobnie jak samo imię, również wskazuje, że Laura może pójść drogą kariery artystycznej. Ale równie dobrze może się sprawdzić w… polityce. Zresztą wystarczy sięgnąć do historii.

6 maja urodzili się m.in. Maximilien de Robespierre (1758), francuski adwokat - jeden z przywódców Rewolucji Francuskiej, Sigmund Freud (1856), słynny austriacki psychiatra, ale też popularni artyści - Zbigniew Wodecki (1950), czy George Clooney (1961). Rok temu 6 maja przyszedł na świat Archie - syn Meghan Markle i księcia Harry'ego!

Jaką drogę wybierze Laura Lewandowska? Pokaże czas. Na razie życzymy jej dużo zdrowia i miłości, bo to zawsze jest najważniejsze.

