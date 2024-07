Wśród osób, które wyjątkowo przeżyły niedzielne spotkanie z Irlandią była mama Roberta. Iwona Lewandowska w rozmowie z "Super Expressem" mówi o emocjach, jakie towarzyszyły jej podczas meczu. Mama kibicowała Robertowi w towarzystwie Anny Lewandowskiej.

- Z Anią po golu Roberta szalałyśmy, skakałyśmy z radości! I ta niesamowita końcówka! Sędzia doliczył pięć minut, a ja po trzech myślałam, że ten czas już upłynął! Boże, jakie to były nerwy. Kiedy to się skończyło, popłakałam się. Zresztą teraz, jak z panem rozmawiam, łzy szczęścia napływają mi do oczu. Tego się nie da opisać słowami. Robert idzie jak burza, oby tak dalej, przede wszystkim w zdrowiu - opowiada w tabloidzie. I dalej: - Wierzę, że z tą reprezentacją osiągnie sukcesy. Poznałam trenera Adama Nawałkę i widzę, że Robert jest do niego podobny. Ta skromność, spokój, wiara w siebie. Mój Robert, taki sam jak zawsze...