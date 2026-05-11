Mama na obrotach pokazała na Instagramie kilka ujęć z komunii córki. Ten wyjątkowo ważny dzień był dla niej również okazją do wspomnień, gdy dwa lata temu przeżywała komunię starszej pociechy. Z tej okazji postanowiła udowodnić fanom, jak bardzo się zmieniła.

Mama na obrotach świętuje komunię córki

W miniony weekend Mama na obrotach, wraz z rodziną, świętowała Pierwszą Komunię córki. Influencerka wrzuciła serię zdjęć z tak ważnego dnia na Instagram, a kadry pokazują zarówno samą uroczystość, jak i momenty już po niej, podczas przyjęcia, w rodzinnym gronie.

Internauci patrzyli jednak nie tylko na samą uroczystość. Sporo uwagi zebrała świeża metamorfoza influencerki, która postawiła na intensywnie czerwony kolor włosów. Ten detal mocno zmienił jej wizerunek i na fotografiach od razu wybija się na pierwszy plan. Fani nie ominęli również stroju Mamy na obrotach, która w tak szczególnym dniu założyła białą sukienkę z koronkowymi wstawkami, która podkreślała jej sylwetkę.

Korzystając z okazji influencerka postanowiła zaprezentować fanom swoją metamorfozę.

Piorunująca metamorfoza Mamy na obrotach

W kolejnym poście Mama na obrotach zdecydowała się zestawić dwa swoje zdjęcia - jedno z tegorocznej komunii córki i jedno z komunii starszej pociechy sprzed dwóch lat. Fotografie wyraźnie uwydatniły metamorfozę, jaką influencerka przeszła na przestrzeni czasu. Jak podkreśliła ona sama, dotychczas udało jej się zrzucić aż 50 kg!

Pierwsze zdjęcie z komunii starszej córki maj 2024 i obok zdjęcie z dzisiejszego dnia komunia młodszej córki. Dwa lata różnicy i kochani -50kg różnicy. Co mogę napisać więcej….tylko jedno lecę po więcej. Jeśli chcesz zawalczyć o siebie to dawaj

Na komplementy i słowa uznania Mama na obrotach nie musiała długo czekać. Fani nie mogą wyjść z podziwu, jak niesamowitą zmianę udało jej się przejść.

Trzymam kciuki od samego początku! Trzeba dużo samodyscypliny, aby osiągnąć takie efekty. Powodzenia i brawo!

Moje przeogromne gratulacje!

Niesamowita przemiana

Jejku petarda wyniki!! Gratulacje wytrwałości!

Zobacz także: Tak Radosław Majdan świętuje 54. urodziny. Rodzinne kadry i zdjęcie z dzieciństwa. Fani oniemieli

Tak Izabela Janachowska świętuje 7. urodziny syna. Pokazała wzruszające nagranie

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia