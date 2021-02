Mama modelki Katarzyny Lenhardt o śmierci córki: "Kilka osób ją do tego doprowadziło!"

Kilka dni temu portal "Bild" poinformował o śmierci polskiej modelki Kasi Lenhardt. `To finalistka niemieckiej edycji "Top Model", która spotykała się z piłkarzem Bayernu Monachium, Jérôme Boatenga. Co zaskakujące, para miała rozstać się zaledwie kilka dni przed śmiercią modelki. Teraz do całej sprawy odniosła się mama Katarzyny Lenhardt, Adrianna. Kobieta pożegnała córkę w mediach społecznościowych i opublikowała kilka niepokojących wpisów. W jednym z nich umieściła grafikę dotyczącą mobbingu. To nie pierwszy tego typu głos w sprawie śmierci modelki. Wcześniej jej przyjaciółka opublikowała na InstaStory zaskakującą relację, w której zagadkowo mówi o śmieci modelki:

Umarła młoda kobieta, matka, naprawdę wspaniały człowiek. A to dlatego, że kilka osób doprowadziło ją do tego. Szczególnie jedna [...] Mam nadzieję, że wszyscy odpowiedzialni za to, którzy szantażowali cię, grozili lub naciskali, prasa, media, a szczególnie ta jedna osoba, poczują się winni. Każdy, kto ingerował w to, jest częściowo odpowiedzialny za twoją śmierć. Miejmy nadzieję, że cała prawda wyjdzie na jaw - napisała na Instagramie Sara Kulka.

Jak się informują niemieckie media, policja nie wyklucza udziału osób trzecich w sprawie śmierci modelki! A w jaki sposób sprawę komentuje jej mama?

Mama modelki Katarzyny Lenhardt o śmierci córki: "Już nikt nie podcina ci skrzydeł"

Po szokującej śmierci 25-letniej Katarzyny Lenhardt pojawiło się mnóstwo głosów na temat tego, że jej związek z piłkarzem był dosyć burzliwy. Po rozstaniu, które zdecydowanie nie odbyło się w przyjaznej atmosferze, Jérôme Boateng oskarżył modelkę o szantaż i wyznał, że ta groziła mu zrujnowaniem kariery, a nawet oskarżał ją o problemy z alkoholem. Okazuje się, że sprawa jest wielowymiarowa.

Teraz głos zabrała mama modelki, która pożegnała córkę na swoim oficjalnym profilu na Instagramie:

Leć mój aniele... Już nikt nie podcina ci skrzydeł - można przeczytać w ostatnim poście na koncie Adrianny Lenhardt.

Jednak to nie wszystko! Adrianna Lenhardt opublikowała też grafikę dotyczącą mobbingu, którą opisała w zaskakujący sposób:

Mobbing... Zabraliście mi moje dziecko...

Fani modelki przesyłają kondolencję i liczą na szybkie wyjaśnienie tajemniczej śmierci Katarzyny Lenhardt.

Katarzyna Lenhardt została znaleziona w swoim apartamencie 9 lutego, około godziny 20:30. Modelka osierociła 6-letniego synka.

Mama modelki postanowiła odnieść się do śmierci córki i zamieściła kilka wpisów, w których komentuje jej dramatyczną śmierć.

Modelka ogromną popularność zdobyła po udziale w niemieckiej edycji programu "Top Model".

Katarzyna Lenhardt była związana z piłkarzem. Modelka i Jérôme Boatenga rozstali się kilka dni przed jej śmiercią.