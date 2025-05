Marcin Gortat, były koszykarz NBA, który przez lata budował swoją pozycję jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, w ostatnim czasie zmaga się z ogromnym dramatem osobistym. Po zakończeniu kariery w najlepszej koszykarskiej lidze świata, Gortat cieszy się zasłużoną emeryturą, jednak życie nie oszczędza 41-latka. Po śmierci ojca, Janusza Gortata, który zmarł pod koniec 2023 roku w wieku 75 lat, teraz jego życie zostało wystawione na kolejny trudny test. Koszykarz ujawnił, że jego mama przebywa w szpitalu w bardzo ciężkim stanie, a jej zdrowie każdego dnia budzi coraz większy niepokój.

Tragiczny wypadek. Początek problemów zdrowotnych mamy Marcina Gortata

Wszystko zaczęło się dwa miesiące temu, gdy mama Marcina Gortata miała nieszczęśliwy wypadek. W nocy, podczas wizyty w toalecie, jej chodzik, który miał ją wspierać, złamał się. Kobieta upadła na ziemię, co zapoczątkowało lawinę problemów zdrowotnych. Koszykarz wyjaśnił, że po tym incydencie stan zdrowia jego mamy pogorszył się drastycznie, a obecnie jest ona podpięta do licznych aparatów medycznych. Marcin Gortat nie ukrywa, że sytuacja jest bardzo trudna i wciąż trzymają się nadziei, że jego mama wróci do zdrowia.

Dwa miesiące temu mama pojechała na rehabilitację. W nocy, wstając do toalety, chodzik, którym się podpierała, po prostu się złamał. Mama upadła na ziemię i od tego momentu zaczęła się cała lawina problemów powiedział Marcin Gortat w rozmowie z 'Dzień Dobry TVN'.

Marcin Gortat opowiada o codziennej opiece nad mamą

W trakcie rozmowy Marcin Gortat podkreślił, jak bardzo zmieniło się jego życie w ostatnich tygodniach. Przez wiele godzin spędzanych w szpitalu, koszykarz codziennie karmi mamę, sprząta wokół niej i wykonuje wszystkie inne czynności, które wymagają pomocy. Z pomocą brata stara się zapewnić jej komfort, mimo że jej stan zdrowia jest bardzo poważny. Koszykarz opowiadał, jak ważna jest teraz opieka, którą może jej dać, bo jego mama, podobnie jak on, zawsze starała się być jak najlepiej przygotowana do trudów życia.

Mama leży obecnie w szpitalu i jest w bardzo ciężkim stanie. Telefonów już nie odbiera. Jest podpięta pod bardzo dużo przyrządów. Widzę mamę codziennie. Jestem w nowej roli z tego względu, że karmię mamę, sprzątam wokół niej, przebieram ją i wraz z bratem robimy wiele rzeczy, które musimy robić, bo mama teraz tej pomocy potrzebuje powiedział Gortat w rozmowie z prowadzącymi.

Mama Marcina Gortata w szpitalu – jak wygląda jej stan zdrowia?

Obecnie mama Marcina Gortata przebywa w szpitalu, gdzie jej stan jest monitorowany. Koszykarz opowiedział, że codziennie stara się spędzać jak najwięcej czasu przy jej łóżku, licząc, że jej stan wkrótce się poprawi. Niestety, kobieta od dwóch miesięcy traci na wadze, a jej organizm słabnie z dnia na dzień. Marcin Gortat ma nadzieję, że jej organizm w końcu odzyska siły, jednak w tej chwili sytuacja jest bardzo poważna. Koszykarz dodał, że jego mama nigdy nie wróciła do pełnej sprawności po udarze, którego doznała w 2015 roku.

Nie jest teraz w najlepszej formie. Cały czas traci na wadze i jest pod przyrządami, aparaturami, dlatego sytuacja nie jest ciekawa, ale wierzymy, że z tego wyjdzie mówił w wywiadzie.

Marcin Gortat nie ukrywa, że obecna sytuacja jest dla niego i jego rodziny ogromnym stresem. Jednak, jak podkreślił, nie zamierzają się poddawać i wciąż wierzą, że jego mama wyjdzie z tego kryzysu. Choć sytuacja jest dramatyczna, Marcin Gortat nie traci nadziei, że jego mama wyjdzie z tego trudnego stanu.

Mama by wypruła serce dla nas, swoich synów i za to jestem dozgonnie wdzięczny przyznał.

