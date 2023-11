To może być połączenie sił, które zagwarantuje sukces! Weronika Rosati ma od niedawna nową menedżerką. To Marta Wieniawa-Narkiewicz. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bowiem Marta to mama Julii Wieniawy! Jak rozpoczęła się ich współpraca?

Weronika i Julia zaprzyjaźniły się, spędzamy razem dużo czasu, więc wyszło to naturalnie. Weronika jest postrzegana jako silna osobowość, matka, aktywistka działająca na rzecz kobiet. Moim zdaniem ma ogromny potencjał i jest atrakcyjna dla wielu marek – powiedziała Marta w rozmowie z „Party”.

Mama Julii Wieniawy menedżerką Weroniki Rosati

Mama Julii zastrzega w rozmowie z „Party”, że zajmuje się wyłącznie komercyjnymi kontraktami Weroniki i ma już w tym zakresie pierwsze osiągnięcia

To na razie pierwsze kontrakty dla social mediów. Weronika i Julia mają trochę inną grupę reklamową, więc nie widzę tutaj żadnego konfliktu interesów – dodaje mama Julki, która odpowiada za wielki sukces córki.

Czy dziewczyny zrobią kiedyś wspólną kampanię? O tym przekonamy się wkrótce. Więcej szczegółów znajdziecie w nowym wydaniu magazynu „Party”.

Rosati i Wieniawę łączy przyjaźń i biznes

