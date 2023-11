Mama Joanny Krupy Jolanta po raz drugi wyszła za mąż! Szczęśliwą nowiną pochwaliła się w programie "Starsza pani musi fiknąć". Modelka zabrała mamę w podróż życia, gdzie czekało na nie mnóstwo przygód. Jolanta Krupa wyznała w show TVN-u, że dla ukochanego mężczyzny przeprowadziła się do innego miasta. Teraz dzieli ją mnóstwo kilometrów od córki, która niedługo po raz pierwszy zostanie mamą.

Jolanta Krupa, mama Joanny Krupy, wyszła za mąż

Joanna Krupa niedługo po raz pierwszy zostanie mamą! Gwiazda TVN-u oczekuje przyjścia na świat córeczki. Dziewczynka otrzyma imiona Sophia Grace, choć mąż modelki nie jest do końca zachwycony tym wyborem. W opiece nad córeczką Joannie z pewnością pomoże mama Jolanta. Panie mają ze sobą świetny kontakt. Jednak ostatnio ich relacja uległa zmianie, bo mama Asi wyprowadziła się od córki z Los Angeles do Chicago! Jolanta zrobiła to dla miłości. Ostatnio drugi raz wyszła za mąż.

Wyszłam za mąż, właśnie widać. W związku z tym musiałam się przeprowadzić do Chicago - wyznała w programie "TVN-u" pokazując obrączkę.

Rodzice Joanny Krupy rozstali się kilkanaście lat temu. W ostatnim wywiadzie dla "VIVY!" Jolanta wyznała, że utrzymuje z byłym partnerem dobry kontakt, który tak jak jej nowy mąż mieszka w Chicago.

Nie byliśmy tymi osobami, które mogą razem spędzić życie. Nie ten czas, nie to miejsce, nie ci ludzie. (...) Byliśmy ze sobą bardzo długo. Kiedy dziewczyny były już bardzo dorosłe, w 2007 roku podjęliśmy decyzję, że nie musimy już być razem dla dzieci. Jesteśmy w przyjaźni, nie ma żadnych problemów i możemy na siebie liczyć - wyznała.

Jolanta Krupa nie jest bardzo medialną osobą, stąd tożsamość jej nowego męża nie jest znana. Na nowej drodze życzymy mnóstwo szczęścia!

