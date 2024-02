Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otworzyła się przed odbiorcami, wyjaśniając, dlaczego w ostatnim czasie była mniej aktywna w mediach społecznościowych. Okazuje się, że było to spowodowane problemami zdrowotnymi, które nawet zmusiły ją do wizyty u specjalisty. Co jej dolega?

Reklama

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma kłopoty ze zdrowiem

Agnieszka i Wojtek bez dwóch zdań są jedną z tych par, która najlepiej zapadła w pamięć widzom "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ta dwójka już od pierwszych chwil poważnie podchodziła do eksperymentu i robili wszystko, by w przeciągu miesiąca poznać się jak najlepiej. Nikogo nie zdziwił więc fakt, że w finale zdecydowali o pozostaniu w małżeństwie.

Dziś zakochani wychowują córeczkę i są już nawet po ślubie kościelnym! Co więcej, rzesza fanów postanowiła zostać z nimi na dłużej i wciąż bacznie obserwują ich w mediach społecznościowych. Szczególnie profil Agnieszki cieszy się sporą popularnością, bowiem śledzi go już przeszło 200 tysięcy użytkowników. Ona sama stara się też pozostać w stałym kontakcie z fanami i chętnie przemyca tam kadry z życia prywatnego. W ostatnim czasie jej aktywność jednak znacznie zmalała i nie było jasne dlaczego. W końcu Agnieszka przerwała ciszę i opowiedziała o poważnych kłopotach.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@agnieszka_lyczakowska

Zobacz także: Julia ze "ŚOPW" pokazała zdjęcie z niemowlakiem. "Czysta miłość"

Okazało się, że zmaga się z uporczywymi problemami m.in. z kręgosłupem, co utrudnia jej chociażby chodzenie. Dolegliwości stały się na tyle męczące, że w końcu Agnieszka postanowiła zgłosić się po pomoc.

Zobacz także

Słuchajcie, ja od dwóch dni niestety mam bardzo duży problem z kręgosłupem lędźwiowym, z kością ogonową... Dzisiaj idę do chirurga i mam nadzieję, że mi to pomoże, bo od dwóch nocy nie śpię, nie mogę chodzić, siedzieć, stać - opowiadała na Instagramie.

Reklama

Wizyta u lekarza okazała się zbawienna, bowiem przeprowadzone badania wykazały... torbiel. Co więcej, specjaliści zdecydowali o natychmiastowym przeprowadzeniu zabiegu. Agnieszka stara się być dobrej myśli i zapewniła odbiorców, że jak tylko poczuje się lepiej, nadrobi zaległości.

No nie jest wesoło, dlatego też tutaj mnie jest mniej, nie ma vlogów, ale wszystko obiecuję, że nadrobię

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@agnieszka_lyczakowska