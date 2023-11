Edyta Górniak przeżywa bardzo trudne chwile. Kilka dni temu mama piosenkarki trafiła do szpitala z podejrzeniem udaru. Artystka dzień przed rozpoczęciem nagrań do drugiej edycji "The Voice Kids" zrezygnowała z udziału w dziecięcym talent-show i pojechała wspierać swoją mamę. Edyta spędza przy niej każdą chwilę i jak informował "Super Express" ściągnęła nawet najlepszych lekarzy, żeby pomogli pani Grażynie jak najszybciej wrócić do zdrowia. Teraz mama artystki komentuje zachowanie Edyty!

Mama Edyty Górniak wzruszająco o swojej rodzinie

Pani Grażyna wciąż przebywa w szpitalu i czeka na wyniki badań usg i punkcji. Mama Edyty Górniak nie ukrywa jednak, że trudnych chwilach wspiera ją kochająca rodzina.

Edyta nie odstępowała mnie na krok. Jest moim lekarstwem. Każdemu życzę takiej córki, a ja mam takie dwie- mama Edyty Górniak powiedziała w rozmowie z "Super Expressem". Zdrowie oraz kochająca się i szanująca wzajemnie rodzina to jest w życiu najważniejsze.

Okazuje się również, że mama Edyty Górniak poprosiła córkę, żeby nie odwoływała swojego występu na rozpoczynającym się dziś festiwalu Top of The Top w Sopocie.

Edyta zdecydowała się na występ, po tym jak u jej mamy wykluczono udar- donosi "SE".

W czasie kiedy Edyta będzie występować w Sopocie, panią Grażyną będzie opiekować się jej druga córka, Gosia.

