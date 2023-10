Doda i Dariusz Pachut pokazali, jak spędzają czas z mamą wokalistki. Partner piosenkarki zrelacjonował wizytę Wandy Rabczewskiej na swoich mediach społecznościowych:

Teściowa zadowolona to 90% sukcesu... - napisał.

Co miał na myśli? Mama Dody polubiła się z mężczyzną, który zawładnął sercem jej córki? Zobaczcie krótkie wideo. Miny Dody? Bezcenne.

Doda zabrała partnera do rodziców

Ostatnie wolne dni przed Polsat SuperHit Festiwalem Doda spędziła z Dariuszem Pachutem. Pomiędzy próbami do "koncertu platynowego" oraz przygotowaniami do roli prowadzącej wydarzenia, znalazła także czas dla rodziców. Tym razem to Dariusz Pachut postanowił popisać się kulinarnie i przygotował dla "teściów" jedną ze swoich zup, które m. in. przyrządza ukochanej.

Darek, jakie ty masz zdolności kulinarne. No taki zięć to skarb - powiedziała Wanda Rabczewska.

Dariusz Pachut przygotował rosół, a mama Dody nie mogła go nachwalić.

Pyszne po prostu te rosoły robisz.

Przy okazji nawiązała do jego relacji z Dodą:

Mam nadzieję, że tak jak robisz dobre rosoły, tak jesteś dobry dla mojej córeczki Dorotki.

Miny Dody, podczas wypowiedzi mamy na temat jej ukochanego były bezcenne. W trakcie gdy Wanda Rabczewska wychwalała "zięcia", Doda wypełniała powierzone jej przez mamę zadanie - podpisywała pocztówki, które będą trafiały do rąk fanów.

Wygląda na to, że mama Dody i Dariusz Pachut mają dobre relacje:

Teściowa zadowolona to 90% sukcesu... - zażartował partner Dody na Instagramie.

Wokalistka może liczyć na wsparcie rodziców w każdej dziedzinie swojego życia. Od lat podkreśla, jak ważne są dla niej relacje z mamą i tatą. Niedawno Doda bardzo mocno przeżyła chorobę taty.

