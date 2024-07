Okazuje się, że międzypokoleniowe różnice zdań na tematy wychowywania dzieci nie omijają najsłynniejszych rodzin na świecie. A że Angelina Jolie i Brad Pitt mogą się pochwalić sporą gromadką uroczego potomstwa, także w ich familii zdarzają się niesnaski na tym tle. Tym razem poszło o śliczną Shiloh, która od dawna preferuje chłopięcy styl ubierania. Media już nieraz zastanawiały się na tym tematem, lecz gwiazdorska para zdawała się nic sobie z tego nie robić. Zobacz: Brad Pitt kupił konia i sześć kucyków…

Jak podał amerykański magazyn "In Touch" w tej sprawie postanowiła interweniować babcia Shiloh. Mama Brada Pitta, Jane, podobno nie może się pogodzić z faktem, że jej wnuczka ubiera i zachowuje się jak chłopiec. Jane zasugerowała aktorskiej parze, by wysłali córkę na leczenie, które skieruje małą dziewczynkę na właściwe tory. Nie spodobało się to Angelinie, która ostro zareagowała, mówić teściowej, że nie ma takiej potrzeby i że nie chce aby ta wtrącała się w wychowywanie jej dzieci. Ciekawe, co na Brad?

