Za nami koncert upamiętniający Annę Przybylską. Spotkanie fanów aktorki odbyło się w gdyńskim Klubie Atlantic, gdzie na scenie pojawiła się Anna Dąbrowska. Jak donosi "Super Express", na koncercie nie zabrakło również mamy aktorki. Krystyna Przybylska we wzruszających słowach podziękowała za wpłaty na konto hospicjum Bursztynowa Przystań, które wspierała jej córka. Przez rok zebrano ponad ćwierć miliona złotych.

- Nie instytucje, lecz ludzie stoją za tym całym dobrem. Trzeba stracić coś cennego, aby ujrzeć to, co wcześniej było niewidoczne. Dobro czynione za życia wraca nawet po śmierci. Dostrzegłam to rok temu - mówiła Krystyna Przybylska na koncercie.