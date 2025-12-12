Angelika Trochonowicz, szerzej znana jako Andziaks, spodziewa się wraz z mężem drugiego dziecka. Para cieszy się ogromną popularnością w sieci, a fani od miesięcy razem z nimi odliczają do narodzin chłopca. YouTuberka nie ukrywa, że poród może zacząć się w każdej chwili, a ona jeszcze nie skompletowała w pełni wyprawki. W najnowszym filmiku pochwaliła się jednym z najistotniejszych akcesoriów.

Andziaks i Luka chwalą się wózkiem dla synka

W przypadku pierwszej ciąży, Andziaks od samego początku skrupulatnie relacjonowała jej przebieg, a także pokazywała kompletowanie wyprawki. Tym razem jest nieco inaczej, bo influencerka prawie na ostatni moment zostawiła sobie choćby spakowanie torby do szpitala. Jak sama przyznała, chociaż może zacząć rodzić niemal w każdym momencie, nadal brakuje jej wielu akcesoriów.

Ostatnio pokazała na filmie, jak przygotowała kącik dla dziecka. Teraz z kolei wraz z Luką (Łukaszem Trochonowiczem) pochwalili się wózkiem dla malucha. Podobnie jak w przypadku starszej córki, postawili na popularną dość wśród gwiazd i influencerów markę Cybex. Wybrali wózek z białą gondolą i jasnoszarym nosidełkiem.

Wózeczek, choinka - czy może być coś piękniejszego? Tak bardzo bałam się tego vlogmasu i myślałam cały czas, że to jest zły pomysł, nie jest może jakoś łatwo, ale to jest tak piękne szykować całą wyprawkę właśnie w tym okresie świątecznym mówiła podekscytowana na filmie Andziaks.

Andziaks startuje z herbacianym biznesem online

Codzienne filmy i kompletowanie wyprawki wraz z widzami to nie jedyne, czym Andziaks uraczyła fanów w grudniu. Dopiero co ogłosiła również premierę swojego najnowszego projektu biznesowego. Otworzyła sklep internetowy oferujący herbaty oraz zaparzacze! Nowy biznes influencerki powstał we współpracy z jej mężem, Luką.

Para poinformowała, że każda puszka herbaty została starannie zaprojektowana, łącząc estetykę, smak oraz codzienny rytuał picia. W sklepie online dostępne są dwa rodzaje herbat – czarna i zielona – sprzedawane w opakowaniach po 100 g. Oprócz herbat, w ofercie znajdują się zaparzacze do herbaty w kolorach złotym i srebrnym.

Po ogłoszeniu premiery i udostępnieniu linku do sklepu internetowego, szybko jednak pojawiły się komentarze dotyczące cen produktów. 100 g czarnej lub zielonej herbaty kosztuje 68 zł. Zaparzacz do herbaty wyceniono na 52 zł.



