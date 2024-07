Agnieszka Kaczorowska może być z siebie dumna. Kilka tygodni prób z Rafałem Maślakiem przyniosły oczekiwany efekt - Mister Polski zaprezentował się we wczorajszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" na tyle dobrze, że nie tylko jurorzy docenili ich wysiłki, ale zyskali też sympatię widzów, dzięki czemu przeszli do kolejnego etapu. A przecież nie było łatwo. Przypomnijmy: Maślak i Kaczorowska ostro trenują do "TzG". Pomiędzy nimi jest wyraźna chemia

Przed parą kolejne treningi, a pierwszy z nich odbył się już dziś w okolicach południa. Potem jednak oboje mogli skorzystać z chwili relaksu i odpoczynku. Agnieszka postanowiła ten czas spędzić z ukochaną mamą. Aktorka i tancerka zabrała ją do jednej z popularnych knajp w Warszawie, a wspólne wyjście upamiętniła zdjęciem opublikowanym na Instagramie. Jesteśmy pewni, że obie miały mnóstwo tematów do omówienia - w końcu w życiu Kaczorowskiej dzieje się ostatnio naprawdę sporo, a mama może być z niej naprawdę dumna.

Dostrzegacie podobieństwo?

